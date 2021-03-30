Во Львове ужесточили карантинные ограничения: льготы больше не действуют

Ситуация резко ухудшилась: в больницах уже находятся 940 человек с коронавирусной инфекцией.

Комиссия горсовета по чрезвычайным ситуациям продлила усиленные ограничения во Львове до 12 апреля и ввела дополнительные меры. Подробности мэр города Андрей Садовой написал на своей странице в "Фейсбук".

Из-за значительного прироста госпитализаций и случаев заболевания во Львове вводят такие ограничения с 30 марта:

в транспорте действует режим специальных перевозок; отменяется льготный проезд для всех категорий населения;

в детских садах будут работать только дежурные группы для малышей, чьи родители работают;

закрывают непродовольственные и смешанные рынки;

непродовольственные и строительные магазины должны работать только на вынос и по предварительному заказу;

летние площадки не будут открывать до ослабления карантина;

запрещено проведение всех массовых мероприятий, а также выступлений уличных музыкантов.

Андрей Садовой рассказал, что из-за выявленных нарушений карантина городские власти решили закрыть ряд учреждений:

"Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;

"Ева", ул. Черновола, 1;

"МакДональдз", ул. Шевченко, 7

"Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;

"Гребя ябко, ул. Древнееврейский, 20;

"Йоки", ул. Гнатюка, 12а;

"Малевич", ул. Черновола, 2.

По данным горсовета, состоянием на 30 марта во Львове госпитализировали 114 человек, сейчас медучреждениях на стационарном лечении с пневмониями находится 1017 человек, из них 940 пациентов с COVID-19. Заполненность койко-мест с подведенным кислородом во Львовской области составиляет 70,1%.

С 25 марта во Львове ввели ограничения "красной" зоны карантина. Как постановила специальная городская комиссия, в городе продолжит ходить транспорт, школы останутся на дистанционном обучении, а парикмахерские, салоны красоты, бассейны и спортзалы смогут принимать посетителей по предварительной записи.

Писали также, что во Львове утвердили компенсации для бизнеса на период локдауна. Депутаты приняли положение, согласно которому предпринимателям возместят часть процентов по кредитам, вдобавок, владельцам ресторанов и кафе разрешили не платить аренду за летние площадки до конца апреля.