У Львові посилили карантинні обмеження: пільги більше не діють
Ситуація різко погіршилася: в лікарнях вже знаходяться 940 осіб з коронавірусною інфекцією.
Комісія міськради з надзвичайних ситуацій продовжила посилені обмеження у Львові до 12 квітня і ввела додаткові заходи. Подробиці мер міста Андрій Садовий написав на своїй сторінці у "Фейсбук".
Через значний приріст госпіталізацій і випадків захворювання у Львові вводять такі обмеження з 30 березня:
- у транспорті діє режим спеціальних перевезень; скасовується пільговий проїзд для всіх категорій населення;
- у дитячих садах будуть працювати тільки чергові групи для малюків, чиї батьки працюють;
- закривають непродовольчі та змішані ринки;
- непродовольчі та будівельні магазини повинні працювати тільки на винос і за попереднім замовленням;
- літні майданчики не відкриватимуть до ослаблення карантину;
- заборонено проведення всіх масових заходів, а також виступів вуличних музикантів.
Андрій Садовий розповів, що через виявлені порушення карантину міська влада вирішила закрити ряд установ:
- "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188;
- "Єва", вул. Чорновола, 1;
- "МакДональдз", вул. Шевченко, 7
- "Братіська", вул. Січ. Стрільців, 3;
- "Греби ябко", вул. Староєврейська, 20;
- "Йокі", вул. Гнатюка, 12а;
- "Малевич", вул. Чорновола, 2.
За даними міськради, станом на 30 березня у Львові госпіталізували 114 осіб, зараз медустановах на стаціонарному лікуванні з пневмоніями знаходиться 1017 осіб, з них 940 пацієнтів з COVID-19. Заповненість ліжко-місць з підведеним киснем у Львівській області становить 70,1%.
З 25 березня у Львові ввели обмеження "червоної" зони карантину. Як постановила спеціальна міська комісія, у місті продовжить ходити транспорт, школи залишаться на дистанційному навчанні, а перукарні, салони краси, басейни і спортзали зможуть приймати відвідувачів за попереднім записом.
Писали також, що у Львові затвердили компенсації для бізнесу на період локдауну. Депутати прийняли положення, згідно з яким підприємцям відшкодують частину відсотків за кредитами, до того ж, власникам ресторанів і кафе дозволили не платити оренду за літні майданчики до кінця квітня.