У Львові посилили карантинні обмеження: пільги більше не діють

Ситуація різко погіршилася: в лікарнях вже знаходяться 940 осіб з коронавірусною інфекцією.

Комісія міськради з надзвичайних ситуацій продовжила посилені обмеження у Львові до 12 квітня і ввела додаткові заходи. Подробиці мер міста Андрій Садовий написав на своїй сторінці у "Фейсбук".

Через значний приріст госпіталізацій і випадків захворювання у Львові вводять такі обмеження з 30 березня:

у транспорті діє режим спеціальних перевезень; скасовується пільговий проїзд для всіх категорій населення;

у дитячих садах будуть працювати тільки чергові групи для малюків, чиї батьки працюють;

закривають непродовольчі та змішані ринки;

непродовольчі та будівельні магазини повинні працювати тільки на винос і за попереднім замовленням;

літні майданчики не відкриватимуть до ослаблення карантину;

заборонено проведення всіх масових заходів, а також виступів вуличних музикантів.

Андрій Садовий розповів, що через виявлені порушення карантину міська влада вирішила закрити ряд установ:

"Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188;

"Єва", вул. Чорновола, 1;

"МакДональдз", вул. Шевченко, 7

"Братіська", вул. Січ. Стрільців, 3;

"Греби ябко", вул. Староєврейська, 20;

"Йокі", вул. Гнатюка, 12а;

"Малевич", вул. Чорновола, 2.

За даними міськради, станом на 30 березня у Львові госпіталізували 114 осіб, зараз медустановах на стаціонарному лікуванні з пневмоніями знаходиться 1017 осіб, з них 940 пацієнтів з COVID-19. Заповненість ліжко-місць з підведеним киснем у Львівській області становить 70,1%.

З 25 березня у Львові ввели обмеження "червоної" зони карантину. Як постановила спеціальна міська комісія, у місті продовжить ходити транспорт, школи залишаться на дистанційному навчанні, а перукарні, салони краси, басейни і спортзали зможуть приймати відвідувачів за попереднім записом.

Писали також, що у Львові затвердили компенсації для бізнесу на період локдауну. Депутати прийняли положення, згідно з яким підприємцям відшкодують частину відсотків за кредитами, до того ж, власникам ресторанів і кафе дозволили не платити оренду за літні майданчики до кінця квітня.