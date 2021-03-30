"Долго не протянем": медики Львова подняли тревогу из-за нехватки мест в больницах (видео)

Если плохая динамика сохранится, больницы города продержатся максимум до 10 апреля.

Медики Львова подняли тревогу из-за нехватки койко-мест при постоянном росте заболеваемости. Их слова передает официальный сайт Львовского городского совета.

По словам мэра Андрея Садового, сейчас во Львове наблюдают отрицательную динамику: плюс 50-60 новых пациентов ежедневно. При этом увеличилось количество больных с тяжелым течением болезни, которым жизненно необходима госпитализация.

Состоянием на 30 марта в больницах города лечатся 1017 человек, за последние сутки поступили 114 человек. Изначально власти подготовили в медучреждениях резерв в 1300 мест для коронавирусных больных, однако они могут скоро закончиться.

"Мы сейчас этот резерв увеличиваем до 2 тыс коек. И этот резерв мы будем иметь примерно до 10 апреля. Но если такая динамика, которая сегодня наблюдается, держаться, то этого будет достаточно", — подчеркнул мэр.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Наталия Матолинец добавила, что в ее медучреждении сейчас находятся 54 в очень тяжелом состоянии, которые рискуют умереть в ближайшее время. Накануне добавили 48 коек реанимации, но их может не хватить.

"Ситуация действительно критическая, а медицинский персонал Львова работает на пределе моральных и физических усилий… В такой ситуации, когда только за вчерашний день только в нашу клинику поступило 55 человек, мы физически долго не протянем", — заявила Матолинец во время брифинга и призвала горожан соблюдать меры санитарной безопасности.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой объявил об ужесточении карантинных мер. С 30 марта городской транспорт будет ходить только по спецпропускам, а все транспортные льготы временно отменяются. Кроме того, детские сады будут принимать только тех детей, чьи родители работают, а летние площадки кафе и ресторанов будут закрыты до ослабления ограничений.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила все массовые мероприятия, даже выступления уличных музыкантов. Власти также закрыли ряд учреждений, которых поймали за нарушением карантинных ограничений. Заполненность койко-мест с подведенным кислородом во Львовской области составляет 70,1%.

Львов находится в "красной" зоне адаптивного карантина с 25 марта, в городе действуют все соответствующие правила.