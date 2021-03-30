"Довго не протягнемо": медики Львова підняли тривогу через брак місць у лікарнях (відео)

Якщо погана динаміка збережеться, лікарні міста протримаються максимум до 10 квітня.

Медики Львова підняли тривогу через брак ліжко-місць за умов постійного зростання захворюваності. Їхні слова передає офіційний сайт Львівської міської ради.

За словами мера Андрія Садового, зараз у Львові спостерігають негативну динаміку: плюс 50-60 нових пацієнтів щодня. При цьому збільшилася кількість хворих із важким перебігом хвороби, яким життєво необхідна госпіталізація.

Станом на 30 березня в лікарнях міста лікуються 1 017 осіб, за останню добу надійшли 114 осіб. Спочатку влада підготувала в медустановах резерв 1 300 місць для коронавірусних хворих, однак вони можуть скоро закінчитися.

"Ми зараз цей резерв збільшуємо до 2 тис ліжок. І цей резерв ми будемо мати приблизно до 10 квітня. Але якщо така динаміка, яка сьогодні спостерігається, триматиметься, то цього буде недостатньо", — підкреслив мер.

Завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець додала, що в її медзакладі зараз знаходяться 54 в дуже важкому стані, які ризикують померти найближчим часом. Напередодні додали 48 ліжок реанімації, але їх може не вистачити.

"Ситуація дійсно критична, а медичний персонал Львова працює на межі моральних і фізичних зусиль... У такій ситуації, коли тільки за вчорашній день тільки в нашу клініку надійшло 55 осіб, ми фізично довго не протягнемо", — заявила Матолінець під час брифінгу та закликала містян дотримуватися заходів санітарної безпеки.

Раніше мер Львова Андрій Садовий оголосив про посилення карантинних заходів. З 30 березня міський транспорт ходитиме лише за спецперепустками, а всі транспортні пільги тимчасово відміняються. Крім того, дитячі садки прийматимуть тільки тих дітей, чиї батьки працюють, а літні майданчики кафе та ресторанів будуть закриті до ослаблення обмежень.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій заборонила всі масові заходи, навіть виступи вуличних музикантів. Влада також закрила низку установ, яких спіймали за порушенням карантинних обмежень. Заповнення ліжко-місць з підведеним киснем у Львівській області становить 70,1%.

Львів знаходиться в "червоній" зоні адаптивного карантину з 25 березня, а в місті діють всі відповідні правила.