Рада приняла законопроект о покупке "пакетов малыша" через Prozorro: что изменится

Стоимость одного "пакета малыша" теперь установлена в размере трех прожиточных минимумов, но его конечную цену определит аукцион.

Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №5064, который предусматривает, что стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" будет составлять три прожиточных минимума для детей до 6 лет и, таким образом, будет определять окончательную его стоимость в результате аукциона. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Решение приняли 307 голосами "за". В пояснительной записке говорится, что в результате принятия этого законопроекта государство снизит расходы на покупку товаров для комплектования "пакета малыша". Авторы инициативы считают, что электронный аукцион приведет к понижению конечной цены, но на качество товаров это никак не повлияет.

В законе предлагается определить органы социальной защиты населения по месту проживания родителей учреждениями, назначающими и производящими выплаты и выдачу государственной помощи в связи с родами и беременностью.

"Этот закон о следующем — первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость "пакетов малыша" будет определена именно на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно аукцион определит конечную стоимость", – говорится в записке.

Авторы законопроекта уверяют, что качество продуктов в "пакете малыша" от этого не пострадает, поскольку все характеристики будут прописаны в технических условиях.

"Почему Prozorro? До этого закупала "пакет малыша" международная организация ЮНОПС. Мы благодарны им за закупки, но в дальнейшем средства налогоплательщиков мы хотим использовать подотчетно и прозрачно", — говорится в записке.

Сумма трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет по состоянию на 1 января 2021 года составляет 5 763 гривны.

Ранее стало известно, что натуральную помощь для родителей новорожденных, известную как "пакет малыша" или бэби-бокс, снова начали доставлять в регионы Украины.

Такую помощь в Украине начали выдавать с 1 сентября 2018 года. Получать ее должны были все родители не позднее 30 дней после рождения ребенка. Ориентированная стоимость пакета составляла 5 тысяч гривен и он включал в себя предметы первой необходимости: одежда для новорожденного, средства по уходу за кожей малыша и другие нужные предметы.

Позже Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". Согласно этой инициативе, вместо коробки с вещами для ребенка родителям предлагалось установить выплату в размере 5 тысяч гривен. Родителям нужно было обратиться за компенсацией в соответствующие органы в течение 12 месяцев с рождения ребенка. Деньги им перечисляли на карту

Такие изменения вызвали недовольство среди украинских родителей, которые жаловались на бюрократию и усложнение процедуры получения помощи. В результате власть дала обратный ход.

В сентябре парламент принял решение вернуть "пакеты малыша" в роддома.