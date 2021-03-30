Рада ухвалила законопроект про купівлю "пакунків малюка" через Prozorro: що зміниться

Вартість одного "пакунку малюка" тепер встановлена в розмірі трьох прожиткових мінімумів, але його кінцеву ціну визначить аукціон.

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проект закону №5064, який передбачає, що вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становитиме три прожиткових мінімуми для дітей до 6 років і таким чином буде визначати остаточну його вартість у результаті аукціону. Інформація про це з'явилася на сайті парламенту.

Рішення ухвалили 307 голосами "за". У пояснювальній записці говориться, що в результаті ухвалення цього законопроекту держава знизить витрати на покупку товарів для комплектування "пакета малюка". Автори ініціативи вважають, що електронний аукціон призведе до зниження кінцевої ціни, але на якість товарів це ніяк не вплине.

У законі пропонується визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків установами, що призначають і виробляють виплати та видачу державної допомоги у зв'язку з пологами і вагітністю.

"Цей закон про таке — перший раз "пакунок малюка" буде закуповуватися через систему Prozorro. Кінцева вартість "пакунків малюка" буде визначена саме на аукціоні. Не від прожиткового мінімуму, а саме аукціон визначить кінцеву вартість", — йдеться в записці.

Автори законопроекту запевняють, що якість продуктів у "пакунку малюка" від цього не постраждає, оскільки всі характеристики будуть прописані в технічних умовах.

"Чому Prozorro? До цього закуповувала "пакунок малюка" міжнародна організація ЮНОПС. Ми вдячні їм за закупівлі, але в подальшому кошти платників податків ми хочемо використовувати підзвітно і прозоро", — йдеться в записці.

Сума трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років станом на 1 січня 2021 року становить 5 763 гривні.

Раніше стало відомо, що натуральну допомогу для батьків новонароджених, відому як "пакунок малюка" або бебі-бокс, знову почали доставляти в регіони України.

Таку допомогу в Україні почали видавати з 1 вересня 2018 року. Отримувати її повинні були всі батьки не пізніше 30 днів після народження дитини. Орієнтована вартість пакунку становила 5 тисяч гривень і він включав у себе предмети першої необхідності: одяг для новонародженого, засоби для догляду за шкірою малюка та інші потрібні предмети.

Пізніше Кабінет Міністрів України запустив пілотний проект з монетизації "пакунку малюка". Відповідно до цієї ініціативи, замість коробки з речами для дитини батькам пропонувалося встановити виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Батькам потрібно було звернутися за компенсацією до відповідних органів протягом 12 місяців з дня народження дитини. Гроші їм перераховували на карту

Такі зміни викликали невдоволення серед українських батьків, які скаржилися на бюрократію й ускладнення процедури отримання допомоги. У результаті влада дала зворотний хід.

У вересні парламент прийняв рішення повернути "пакунки малюка" в пологові будинки.