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В Полтавской области ужесточают карантин: что запрещено

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Карантин
Фото: Facebook | Учреждение, закрытое на карантин

Режим локдауна объявили в Полтаве и еще четырех городах, где зафиксировали резкий прирост больных. 

С 3 по 17 апреля в Полтавской области вводятся усиленные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин в Полтаве, Горишниплавнинской, Миргородской, Лубенской и Гадячской общинах — з-за значительного роста заболеваемости их фактически закрывают на локдаун.

Власти региона запретили: 

  • прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).  
  • работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
  • работа торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
  • работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры; 
  • продажа товаров с адресной доставкой;
  • оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;
  • деятельность по ремонту и обслуживанию техники;
  • работа парикмахерских и салонов красоты. 

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров. 

По данным Полтавской ОГА, состоянием на 30 марта в регионе за сутки зафиксировали 490 новых больных и 15 летальных случаев. Уровень госпитализации превышает 60 человек на 100 тысяч населения. На данный момент в больницах области заняты 2103 койко-места, обеспеченных кислородом. Пока регион находится в "оранжевой" зоне. 

Полтавская область, заболеваемость
Статистика заболеваемости в Полтавской области
Фото: Скриншот

Ранее КГГА ужесточила карантин в Киеве и запретила проведение традиционных апрельских ярмарок. 

Накануне мэр Андрей Садовой заявил, что перед Пасхой карантин во Львове ослабят, а местным жителям позволят "большую активность".  