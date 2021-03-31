В Полтавской области ужесточают карантин: что запрещено

Режим локдауна объявили в Полтаве и еще четырех городах, где зафиксировали резкий прирост больных.

С 3 по 17 апреля в Полтавской области вводятся усиленные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин в Полтаве, Горишниплавнинской, Миргородской, Лубенской и Гадячской общинах — з-за значительного роста заболеваемости их фактически закрывают на локдаун.

Власти региона запретили:

прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов на вынос;

обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).

работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий;

работа торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;

продажа товаров с адресной доставкой;

оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;

деятельность по ремонту и обслуживанию техники;

работа парикмахерских и салонов красоты.

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

По данным Полтавской ОГА, состоянием на 30 марта в регионе за сутки зафиксировали 490 новых больных и 15 летальных случаев. Уровень госпитализации превышает 60 человек на 100 тысяч населения. На данный момент в больницах области заняты 2103 койко-места, обеспеченных кислородом. Пока регион находится в "оранжевой" зоне.

[ + – ] Статистика заболеваемости в Полтавской области Фото: Скриншот

Ранее КГГА ужесточила карантин в Киеве и запретила проведение традиционных апрельских ярмарок.

Накануне мэр Андрей Садовой заявил, что перед Пасхой карантин во Львове ослабят, а местным жителям позволят "большую активность".