У Полтавській області посилюють карантин: що заборонено

Режим локдауну оголосили в Полтаві та ще чотирьох містах, де зафіксували різкий приріст хворих.

З 3 по 17 квітня в Полтавській області вводяться посилені обмеження. Про це повідомила прес-служба обласної державної адміністрації.

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві, Горішніплавнінській, Миргородській, Лубенській та Гадяцькій громадах — через значне зростання захворюваності їх фактично закривають на локдаун.

Влада регіону заборонила:

прийом відвідувачів у кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень на виніс;

обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів із 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення в номери).

роботу закладів культури і проведення масових заходів;

роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів — займатися зможуть лише спортсмени національних збірних і їхні тренери;

продаж товарів з адресною доставкою;

надання фінансових, медичних та ветеринарних послуг;

діяльність з ремонту та обслуговування техніки;

роботу перукарень та салонів краси.

Усім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу й інтернів, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вихованців дитячих садів, учнів початкових класів, спецшкіл і реабілітаційних центрів.

За даними Полтавської ОДА, станом на 30 березня в регіоні за добу зафіксували 490 нових хворих і 15 летальних випадків. Рівень госпіталізації перевищує 60 осіб на 100 тисяч населення. Наразі в лікарнях області зайняті 2 103 ліжко-місць, забезпечених киснем. Поки регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні.

[ + – ] Статистика захворюваності в Полтавській області Фото: Скриншот

Раніше КМДА посилила карантин у Києві та заборонила проведення традиційних квітневих ярмарків.

Напередодні мер Андрій Садовий заявив, що перед Великоднем карантин у Львові послаблять, а місцевим жителям дозволять "велику активність".