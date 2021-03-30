Львов к Пасхе намерен ослабить карантин, - Садовой

Мэр Львова заявил, что в городе "от голода еще никто не умер" и призвал потерпеть карантинные ограничения.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе перед Пасхой будут ослаблены карантинные ограничения. Об этом сообщает "24 канал".

"Уже перед Пасхой мы позволим большую активность, потому что теперь и так достаточно спокойный сезон", – отметил градоначальник.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с предпринимателями, чтобы "объяснить важность карантина", который был продлен до 12 апреля. Он также добавил, что региональные локдауны имеют свое влияние, хоть и не стопроцентное. А тех, кто будет нарушать ограничения — штрафовать.

"Во Львове еще никто от голода не умер. Сейчас начинаются звонки от руководителей учреждений. Мы для них можем организовать встречу с врачами наших больниц, чтобы они пообщались и увидели, какая ситуация. Лучше потерпеть тех 10 дней и потом нормально работать, чтобы медицинская система могла справиться", — сказал он на брифинге.

Кроме того, также Садовой подчеркнул, что резерв коек для зараженных коронавирусом будет увеличен до двух тысяч.

"Но если будет такая динамика, когда каждый день плюс 60–70 новых больных, то это будет сложно. Поэтому, по просьбе главных врачей всех наших "ковидных" больниц, мы на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение продлить карантин до 12 апреля", – говорит мэр.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой объявил об ужесточении карантинных мер. С 30 марта городской транспорт будет ходить только по спецпропускам, а все транспортные льготы временно отменяются. Кроме того, детские сады будут принимать только тех детей, чьи родители работают, а летние площадки кафе и ресторанов будут закрыты до ослабления ограничений.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила все массовые мероприятия, даже выступления уличных музыкантов. Власти также закрыли ряд учреждений, которых поймали за нарушением карантинных ограничений. Заполненность койко-мест с подведенным кислородом во Львовской области составляет 70,1%.

Львов находится в "красной" зоне адаптивного карантина с 25 марта, в городе действуют все соответствующие правила.