Львів до Великодня має намір послабити карантин, — Садовий

Мер Львова заявив, що в місті "від голоду ще ніхто не помер" і закликав потерпіти карантинні обмеження.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті перед Великоднем будуть ослаблені карантинні обмеження. Про це повідомляє "24 канал".

"Уже перед Великоднем ми дозволимо велику активність, тому що тепер і так досить спокійний сезон", — зазначив градоначальник.

За його словами, наразі ведуться переговори з підприємцями, щоб "пояснити важливість карантину", який був продовжений до 12 квітня. Він також додав, що регіональні локдауни мають свій вплив, хоч і не стовідсотковий. А тих, хто буде порушувати обмеження — штрафувати.

"У Львові ще ніхто з голоду не помер. Зараз починаються дзвінки від керівників установ. Ми для них можемо організувати зустріч з лікарями наших лікарень, щоб вони поспілкувалися і побачили, яка ситуація. Краще потерпіти тих 10 днів і потім нормально працювати, щоб медична система могла впоратися", — сказав він на брифінгу.

Крім того, також Садовій підкреслив, що резерв ліжок для заражених на коронавірус буде збільшений до двох тисяч.

"Але якщо буде така динаміка, коли кожен день плюс 60-70 нових хворих, то це буде складно. Тому, на прохання головних лікарів всіх наших "ковідних" лікарень, ми на комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення продовжити карантин до 12 квітня", — каже мер.

Раніше мер Львова Андрій Садовий оголосив про посилення карантинних заходів. З 30 березня міський транспорт ходитиме лише за спецперепустками, а всі транспортні пільги тимчасово скасовуються. Крім того, дитячі садки будуть приймати тільки тих дітей, чиї батьки працюють, а літні майданчики кафе і ресторанів будуть закриті до ослаблення обмежень.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій заборонила всі масові заходи, навіть виступи вуличних музикантів. Влада також закрила ряд установ, яких спіймали за порушенням карантинних обмежень. Заповнення ліжкомісць з підведенням до кисню у Львівській області становить 70,1%.

Львів у "червоній" зоні адаптивного карантину з 25 березня, а в місті діють усі відповідні правила.