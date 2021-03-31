Весна пришла: в Киев определили, когда будут отключать отопление в домах

По прогнозу синоптиков, уже в начале апреля среднесуточная температура воздуха в столице превысит 8 градусов тепла.

Централизованное отопление в жилых домах Киева начнут отключать с 5 апреля, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Процесс отключения отопления в жилых домах начнется 5 апреля. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно пять дней", – сказал он.

По словам мэра, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционной даты 15 апреля, "чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло".

По прогнозу синоптиков, сказал Кличко", с текущей недели среднесуточная температура в столице будет составлять выше 8 градусов тепла. Согласно действующим санитарным нормам, в этом случае коммунальные службы могут выключать отопление.

Социальные объекты: больницы, детские сады и школы – продолжат получать тепло и после 5 апреля. "Отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", – заверил мэр.

Напомним, 24 марта Кличко заявил, что в столице возможно продление отопительного сезона в случае, если погода будет прохладной. По словам градоначальника, этот отопительный сезон был непростым из-за морозов и аварий систем теплоснабжения. "Тепловикам пришлось устранять много аварий, которые случались из-за изношенности системы теплоснабжения. Как только позволит погода, мы продолжим программу модернизации, замены труб на наиболее аварийных участках. Напомню, что за 2 последних года город заменил более 230 километров труб на теплотрассах", — заявил Кличко.

В январе Кличко говорил, что в текущем отопительном сезоне стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения в столице не изменится. "Вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду", – сказал он.

Городской голова подчеркнул, что Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты, но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится.