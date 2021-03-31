Весна прийшла: у Києві визначили, коли вимикатимуть опалення в будинках

За прогнозом синоптиків, вже на початку квітня середньодобова температура повітря в столиці перевищить 8 градусів тепла.

Централізоване опалення в житлових будинках Києва почнуть вимикати з 5 квітня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Процес відключення опалення в житлових будинках розпочнеться 5 квітня. На припинення теплопостачання в системі, яка є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно п'ять днів", — сказав він.

За словами мера, уже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційної дати 15 квітня, "щоб кияни могли заощадити на оплаті за тепло".

За прогнозом синоптиків, сказав Кличко "з поточного тижня середньодобова температура в столиці становитиме вище 8 градусів тепла. Згідно з чинними санітарними нормами, у цьому випадку комунальні служби можуть вимикати опалення.

Соціальні об'єкти: лікарні, дитячі садки і школи — продовжать отримувати тепло й після 5 квітня. "Вимикати їх будемо тільки за заявками керівників установ", — запевнив мер.

Нагадаємо, 24 березня Кличко заявив, що в столиці можливе продовження опалювального сезону, якщо погода буде прохолодною. За словами градоначальника, цей опалювальний сезон був непростим через морози і аварії систем теплопостачання. "Тепловикам довелося усувати багато аварій, які траплялися через зношеність системи теплопостачання. Як тільки дозволить погода, ми продовжимо програму модернізації, заміни труб на найбільш аварійних ділянках. Нагадаю, що за 2 останні роки місто замінило понад 230 кілометрів труб на теплотрасах", — заявив Кличко.

У січні Кличко говорив, що в поточному опалювальному сезоні вартість послуг опалення та гарячого водопостачання в столиці не зміниться. "Питання тарифів піднімається кожен опалювальний сезон. Збільшується вартість електроенергії та газу, які є основними складниками для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду", — сказав він.

Міський голова підкреслив, що Київ має обґрунтовані й затверджені розрахунки, але в цей опалювальний сезон вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання не зміниться.