Отопительный сезон в Киеве могут продлить (видео)

Городские власти, по словам мэра города, продолжат подавать тепло, если погода будет холодной.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице возможно продление отопительного сезона в случае, если погода будет прохладной. Об этом он сообщил на брифинге.

"Завершить отопительный сезон город планирует согласно графику, но, если погода будет, как сейчас, капризной и холодной — мы готовы подавать тепло в дома киевлян исходя из среднесуточной температуры", — рассказал Кличко.

По словам градоначальника, этот отопительный сезон был непростым из-за морозов и аварий систем теплоснабжения.

"Тепловикам пришлось устранять много аварий, которые случались из-за изношенности системы теплоснабжения. Как только позволит погода, мы продолжим программу модернизации, замены труб на наиболее аварийных участках. Напомню, что за 2 последних года город заменил более 230 километров труб на теплотрассах", — заявил Кличко.

[ + – ] Мэр Киева говорит об отопительном сезоне начиная с 15-ой минуты.

Согласно графику, отопительный сезон в Киеве начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.

Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.