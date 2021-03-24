Опалювальний сезон в Києві можуть продовжити (відео)

Міська влада, за словами мера міста, продовжить подавати тепло, якщо погода буде холодною.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці можливе продовження опалювального сезону у випадку, якщо погода буде прохолодною. Про це він повідомив на брифінгу.

"Завершити опалювальний сезон місто планує згідно з графіком, але, якщо погода буде, як зараз, примхливою та холодної — ми готові подавати тепло в будинки киян виходячи з середньодобової температури", — розповів Кличко.

За словами очільника міста, цей опалювальний сезон був непростим через морози та аварії систем теплопостачання.

"Тепловикам довелося усувати багато аварій, які траплялися через зношеність системи теплопостачання. Як тільки дозволить погода, ми продовжимо програму модернізації, заміни труб на найбільш аварійних ділянках. Нагадаю, що за 2 останні роки місто замінило понад 230 кілометрів труб на теплотрасах", — заявив Кличко.

[ + – ] Мер Києва говорить про опалювальний сезон починаючи з 15-ої хвилини.

Згідно з графіком, опалювальний сезон в Києві розпочинається 15 жовтня і закінчується 15 квітня.

Нагадаємо, з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс удвічі. Це не єдине підвищення тарифів, що впливає на кінцеву вартість газу для населення. А перед новим роком, буквально "під ялинку", компанія "Нафтогаз України" підвищила вартість газу на 14%. Голова "Житлового союзу України" Олександр Скубченко заявив, що нові комунальні тарифи зробили Володимира Зеленського лідером антирейтингу 2020 року.

Незгодні з підвищенням цін на газ і світло почали виходити виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.

Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр.