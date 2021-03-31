В Черкасской области полицейских подозревают в прослушке людей за деньги (фото)

Оперативники якобы продавали заказчикам секреты украинцев за 2 тысячи долларов.

Сотрудников Главного управления Нацполиции в Черкасской области подозревают в незаконной прослушке телефонных разговоров граждан. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По версии следствия, полицейский-оперативник при помощи специального оборудования прослушивал разговоры граждан по определенным телефонным номерам и передавал содержание своему коллеге. В дальнейшем собранную информацию продавали заказчикам за деньги. По результатам судебных экспертиз, следователи сообщили действующему сотруднику полиции о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров. Прокуратура настаивает на помещении подозреваемого под стражу.

[ + – ] Экс-полицейского задержали за прослушку в Черкасской области Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Как сообщает пресс-служба, летом 2020 года следствие вышло на другого участника преступной группы, который оказался бывшим оперативным сотрудником Нацполиции. Его задержали во время очередной сделки: мужчина якобы передал заказчику информацию и получил вознаграждение в размере 2 тысяч долларов. Экс-полицейского также подозревают в нарушении тайны разговоров, согласно 28 и 163 статей Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Бывший полицейский во время задержания Фото: Офис генпрокурора

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