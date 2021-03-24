Применил спецприемы: полицейского подозревают в избиении ребенка в Донецкой области

Сотрудник полиции якобы травмировал 12-летнего мальчика, мешая ему уйти с места ДТП.

В Донецкой области патрульному сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий после инцидента с ребенком в Краматорске. Подробности пресс-служба региональной прокуратуры опубликовала на официальном сайте.

По данным следствия, 16 февраля 2020 года полицейский на служебном авто приехал на место ДТП в Краматорске и начал составлять протокол. В какой-то момент 12-летний ребенок, который находился в одном из транспортных средств, захотел пойти домой.

"Чтобы задержать малолетнего, выходя за пределы предоставленных полномочий, правоохранитель применил к мальчику специальные приемы борьбы рукопашного боя. В результате указанных действий малолетнему потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения", — сообщает прокуратура.

Полицейскому из батальона патрульной полиции инкриминируют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают досудебное расследование.

Накануне в Киеве уволили сотрудника полиции, который избил женщину после отказа надеть маску в общественном месте. В сети появилось видео, на котором правоохранитель поскандалил с посетительницей супермаркета, отобрал у нее телефон и нанес несколько ударов. От одного из них пострадавшая рухнула на пол.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции сообщил, что полицейского уволили из рядом МВД, а его начальника сняли с занимаемой должности. Вдобавок, руководство объявило выговор главе Киевского управления охраны. Ведется служебное расследование.

Накануне полицейские объяснили, как будут штрафовать украинцев без масок в общественных местах "красной" зоны. Источник сообщил СМИ, что правоохранители сначала будут проводить профилактические беседы, а штрафы начнут выписывать только самым злостным нарушителям — сейчас сумма составляет 17 тысяч гривен.

"Согласно закону, это исключительно компетенция Нацполиции – накладывать штрафные санкции на рядовых граждан", – отметил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Представитель ведомства также заявил, что полиция будет проверять соблюдение карантина в маршрутках Киева. Перевозчиков, которые нарушают требования властей, могут быстро лишить лицензии на пассажироперевозки.