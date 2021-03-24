Застосував спецприйоми: поліцейського підозрюють у побитті дитини в Донецькій області

Співробітник поліції нібито травмував 12-річного хлопчика, заважаючи йому піти з місця ДТП.

У Донецькій області патрульному повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень після інциденту з дитиною в Краматорську. Подробиці прес-служба регіональної прокуратури опублікувала на офіційному сайті.

За даними слідства, 16 лютого 2020 року поліцейський на службовому авто приїхав на місце ДТП в Краматорську і почав складати протокол. В якийсь момент 12-річна дитина, яка перебувала в одному з транспортних засобів, захотіла піти додому.

"Щоб затримати малолітнього, виходячи за межі наданих повноважень, правоохоронець застосував до хлопчика спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою. Унаслідок зазначених дій малолітньому потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження", — повідомляє прокуратура.

Поліцейському з батальйону патрульної поліції інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Напередодні в Києві звільнили співробітника поліції, який побив жінку після відмови одягти маску в громадському місці. У мережі з'явилося відео, на якому правоохоронець поскандалив із відвідувачкою супермаркету, забрав у неї телефон і завдав кілька ударів. Від одного з них постраждала впала на підлогу.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції повідомив, що поліцейського звільнили з лав МВС, а його начальника зняли із займаної посади. До того ж, керівництво оголосило догану голові Київської управління охорони. Ведеться службове розслідування.

Напередодні поліцейські пояснили, як штрафуватимуть українців без масок у громадських місцях "червоної" зони. Джерело повідомило ЗМІ, що правоохоронці спочатку проводитимуть профілактичні бесіди, а штрафи почнуть виписувати тільки найбільш злісним порушникам — зараз сума становить 17 тисяч гривень.

"Відповідно до закону, це виключно компетенція Нацполіції — накладати штрафні санкції на пересічних громадян", — зазначив глава Держпотребслужби Києва Олег Рубан.

Представник відомства також заявив, що поліція перевірятиме дотримання карантину в маршрутках Києва. Перевізників, які порушують вимоги влади, можуть швидко позбавити ліцензії на пасажироперевезення.