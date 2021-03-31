У Черкаській області поліцейських підозрюють у прослуховуванні людей за гроші (фото)

Оперативники нібито продавали замовникам секрети українців за 2 тисячі доларів.

Співробітників Головного управління Нацполіції у Черкаській області підозрюють у незаконному прослуховуванні телефонних розмов громадян. Про це 31 березня повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За версією слідства, поліцейський-оперативник за допомогою спеціального обладнання прослуховував розмови громадян за певними телефонними номерами і передавав зміст своєму колезі. Надалі зібрану інформацію продавали замовникам за гроші. За результатами судових експертиз, слідчі повідомили чинному співробітнику поліції про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов. Прокуратура наполягає на тому, щоб підозрюваного помістили під варту.

[ + – ] Екс-поліцейського затримали за прослуховування у Черкаській області Фото: пресс-служба Офису генпрокурора

Як повідомляє прес-служба, влітку 2020 року слідство вийшло на іншого учасника злочинної групи, який виявився колишнім оперативним співробітником Нацполіції. Його затримали під час чергової оборудки: чоловік нібито передав замовнику інформацію і отримав винагороду розміром 2 тисяч доларів. Екс-поліцейського також підозрюють у порушенні таємниці розмов, згідно 28 і 163 статей Кримінального кодексу України.

[ + – ] Колишній поліцейський під час затримання Фото: Офіс генпрокурора

Нещодавно поліцейського охорони звільнили в Києві після побиття жінки в супермаркеті, яке потрапило на відео. Конфлікт почався через маску, яку покупниця не вдягла у столичному "Ашані". Під час скандалу співробітник поліції почав бити потерпілу, після одного з ударів вона звалилася на підлогу на очах у очевидців, один з яких зняв бійку на камеру. Як повідомив Департамент внутрішньої безпеки, начальника екс-поліцейського зняли з посади, а голові управління поліції Києва оголосили догану.

У Донецькій області патрульного підозрюють у побитті дитини і перевищенні службових повноважень. За даними прокуратури, поліцейський працював на місці ДТП у Краматорську, а 12-річний хлопчик вирішив вибратися із транспортного засобу і піти додому. Щоб затримати підлітка, правоохоронець "застосував спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою". В результаті дитина отримала легкі травми.