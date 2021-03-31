В частных клиниках уже есть вакцина, даже Pfizer, - мэр Ивано-Франковска (видео)

Стоимость прививки, по словам главы города, колеблется от 800 до 1000 гривен

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что по его информации, в частных клиниках города уже можно купить вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в эфире 4 канала.

По словам мэра, у нас очень предприимчивый народ, поэтому в городе уже есть вакцина производства Pfizer. Стоит такая прививка 800-1000 гривен. Точную сумму Марцинкив не смог назвать.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть", — рассказал мэр.

Мэр Ивано-Франковска также предположил, что подобная услуга может быть в частных больницах по всей стране.

Напомним, Украина, по словам Степанова, ожидает получить вакцину Pfizer до 15 апреля. Первая партия должна содержать 117 тысяч доз. Также ожидается поставка 360 тысяч доз AstraZeneca.

По данным StateWatch, на закупку вакцин от коронавируса в Украине уже потрачено 40% выделенных средств. Наша страна за два года потратила более 2,5 млрд гривен на закупку 715 тысяч доз вакцин.