У приватних клініках вже є вакцина, навіть Pfizer, — мер Івано-Франківська (відео)

Вартість щеплення, за словами очільника міста, коливається від 800 до 1000 гривень.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за його інформацією, у приватних клініках міста вже можна купити вакцину від коронавірусу. Про це він заявив в ефірі 4 каналу.

За словами мера, у нас дуже підприємливий народ, тому в місті вже є вакцина виробництва Pfizer. Коштує таке щеплення 800-1000 гривень. Точну суму Марцінків не зміг назвати.

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", — розповів мер.

Мер Івано-Франківська також припустив, що подібна послуга може бути в приватних лікарнях по всій країні.

Нагадаємо, Україна, за словами Степанова, очікує отримати вакцину Pfizer до 15 квітня. Перша партія повинна містити 117 тисяч доз. Також очікується поставка 360 тисяч доз AstraZeneca.

За даними StateWatch, на закупівлю вакцин від коронавірусу в Україні вже витрачено 40% виділених коштів. Наша країна за два роки витратила понад 2,5 млрд гривень на закупівлю 715 тисяч доз вакцин.