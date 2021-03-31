На Харьковщине от коронавируса за три дня умерло двое детей

По словам врачей, маленькие пациенты стали тяжелее переносить COVID-19, а количество новых заражений среди детей увеличилось.

На Харьковщине зарегистрирован второй случай смерти ребенка от коронавируса за три дня. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более двух недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем — герпесвирусом.

Директор детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь рассказал, что ребенок поступил в больницу 8 марта, на искусственной вентиляции легких с синдромом полиорганной недостаточности (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем) и до момента смерти его состояние было крайне тяжелым, сообщает Kharkiv Today.

Кроме того, второй ребенок возрастом в два месяца из города Бахмут Донецкой области имел патологию – врожденные пороки сердца, находился в больнице Харьковской области.

Всего, как рассказали в лабцентре, в регионе заболели COVID-19 1334 ребенка. Большинство — ученики общеобразовательных учреждений. Дошкольники составляют 38,9%, а также трое младенцев, рожденных от больных матерей. Врачи говорят, что дети стали тяжелее переносить заболевание, а количество новых зараженных — увеличилось.

Напомним, немецкие ученые из Ульмского университетского исследовательского центра и университетской детской больницы в Гейдельберге пришли к выводу, что дети не отыгрывают ключевой роли в распространении коронавируса. К таким умозаключениям они пришли после анализа данных почти 4964 человек, половина из которых — дети, а вторая половина — их родители.

Ранее группа врачей из США обнаружила, что коронавирус у детей может вызывать повреждения сердца и сердечную недостаточность.

А в блоге, опубликованном на Фокусе, доктор медицинских наук Катерина Амосова рассуждала безопасно ли открывать двери школ в период пандемии.