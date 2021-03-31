На Харківщині від коронавірусу за три дні померло двоє дітей

За словами лікарів, маленькі пацієнти стали важче переносити COVID-19, а кількість нових заражень серед дітей збільшилася.

На Харківщині зареєстровано другий випадок смерті дитини від коронавірусу за три дні. Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ.

Дитина 11 років з Нововодолазького району понад два тижні перебувала в реанімації, була вражена ще одним небезпечним збудником — герпесвірусом.

Директор дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар розповів, що дитина поступила в лікарню 8 березня, на штучній вентиляції легенів із синдромом поліорганної недостатності (важка неспецифічна стрес-реакція організму, сукупність недостатності декількох функціональних систем) і до моменту смерті її стан був вкрай важким, повідомляє Kharkiv Today.

Крім того, друга дитина віком у два місяці з міста Бахмут Донецької області мала патологію — вроджені вади серця, перебувала в лікарні Харківської області.

Усього, як розповіли в лабцентрі, у регіоні захворіли на COVID-19 тисяча триста тридцять чотири дитини. Більшість — учні загальноосвітніх установ. Дошкільнята становлять 38,9%, а також троє немовлят, народжених від хворих матерів. Лікарі кажуть, що діти стали важче переносити захворювання, а кількість нових заражених збільшилася.

Нагадаємо, що німецькі вчені з Ульмського університетського дослідного центру й університетської дитячої лікарні в Гейдельберзі дійшли висновку, що діти не відіграють ключової ролі в поширенні коронавірусу. До таких висновків вони дійшли після аналізу даних майже 4964 чоловік, половина з яких — діти, а друга половина — їхні батьки.

Раніше група лікарів із США виявила, що коронавірус у дітей може викликати пошкодження серця і серцеву недостатність.

А в блозі, опублікованому на Фокусі, доктор медичних наук Катерина Амосова міркувала, чи безпечно відчиняти двері шкіл у період пандемії.