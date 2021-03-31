В Днепре убили и сожгли директора оружейного магазина "Ибис", – СМИ (фото)

Мужчина пропал 29 марта, а на следующий день якобы его тело нашли в сожженном автомобиле, где также находилась канистра для бензина.

В Днепре в собственном сожженном автомобиле Toyota Highlander был обнаружен труп директора крупного оружейного магазина "Ибис" – 42-летнего Анатолия Мищенко. Об этом сообщает информационный портал владельцев оружия "Zbroya.Info".

Как пишет издание, мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего после того, как он в понедельник, 29 марта, покинул свой магазин на автомобиле в неизвестном направлении. Произошло это приблизительно в 9.30, с тех пор он не выходил на связь.

30 марта его сожженный автомобиль нашли в Днепропетровской области в районе Старых Кодак, на заднем сидении находился обгоревший труп мужчины, а в салоне была пустая канистра для бензина.

По данным журналистов, правоохранители уже провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что останки принадлежат Анатолию Мищенко.

Инцидент якобы квалифицируют как убийство и сокрытие доказательств с помощью поджога.

Как сообщает "Страна", одним из подозреваемых в убийстве является некий Плисс Евгений Владимирович, 21.05.1979 г. рождения. Мужчина якобы проживает в Днепре, в "садовом обществе "Сонячне". При этом подозреваемый якобы в содеянном не признается.

Журналисты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечают, что 42-летний Мищенко перед смертью подвергался пыткам.

"Кости поломаны, видно, что его пытали. И, очевидно, смерть наступила до поджога", — рассказал источник.

Источник отметил, что у полиции есть несколько версий мотивов того, кто мог быть причастным к вероятному убийству Мищенко. Якобы у погибшего был бракоразводный процесс, и его экс-супруга в свое время угрожала убийством или "заказом".

"Также есть вероятность, что его могли убить сотрудники правоохранительных органов, так как потерпевшего заманили в такой район, где нет видеокамер", — резюмировал источник.

Как сообщалось ранее, полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве активиста Майдана в Киеве.

По информации следствия, вечером 24 марта подозреваемые около часа удерживали и избивали 37-летнего пострадавшего в его квартире в Печерском районе, после чего насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники убили активиста, а тело спрятали в заброшенной канаве под Киевом. 28 марта погибшего нашли с множеством ранений, включая ножевые, эксперты устанавливают причину смерти и характер травм.

Ранее стало известно о похищении 20-летнего парня в Одессе. Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, пострадавшего насильно увезли на машине в Киев и потребовали у его родственников выкуп в размере одного миллиона гривен. 26 марта двух подозреваемых задержали при передаче денег, а вскоре похищенного человека освободил спецназ.