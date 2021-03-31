У Дніпрі вбили і спалили директора магазину зброї "Ібіс", — ЗМІ (фото)

Чоловік зник 29 березня, а на наступний день нібито його тіло знайшли в спаленому автомобілі, де також перебувала каністра для бензину.

У Дніпрі у власному спаленому автомобілі Toyota Highlander був виявлений труп директора великого збройового магазину "Ібіс" — 42-річного Анатолія Міщенка. Про це повідомляє інформаційний портал власників зброї "Zbroya.Info".

Як пише видання, чоловіка оголосили в розшук як безвісти зниклого після того, як він у понеділок, 29 березня, покинув свій магазин на автомобілі в невідомому напрямку. Сталося це приблизно о 9.30, відтоді він не виходив на зв'язок.

30 березня його спалений автомобіль знайшли в Дніпропетровській області в районі Старих Кодак, на задньому сидінні був обгорілий труп чоловіка, а в салоні була порожня каністра для бензину.

За даними журналістів, правоохоронці вже провели ДНК-експертизу, яка підтвердила, що останки належать Анатолію Міщенку.

Інцидент нібито кваліфікують як вбивство і приховування доказів за допомогою підпалу.

Як повідомляє "Країна", одним з підозрюваних у вбивстві є якийсь Плісс Євген Володимирович, 21.05.1979 року народження. Чоловік нібито проживає в Дніпрі, у "садовому товаристві "Сонячне". При цьому підозрюваний нібито в скоєному не зізнається.

Журналісти, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, зазначають, що 42-річний Міщенко перед смертю відчув на собі тортури.

"Кістки поламані, видно, що його катували. І, очевидно, смерть наступила до підпалу", — розповіло джерело.

Джерело зазначило, що в поліції є кілька версій мотивів того, хто міг бути причетним до ймовірного вбивства Міщенка. Нібито в загиблого був шлюборозлучний процес, і його екс-дружина свого часу погрожувала вбивством або "замовленням".

"Також є ймовірність, що його могли вбити співробітники правоохоронних органів, оскільки потерпілого заманили в такий район, де немає відеокамер", — запевнив співрозмовник.

Як повідомлялося раніше, поліція затримала трьох підозрюваних у викраденні і вбивстві активіста Майдану в Києві.

За інформацією слідства, увечері 24 березня підозрювані близько години утримували і били 37-річного потерпілого в його квартирі в Печерському районі, після чого насильно посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Зловмисники вбили активіста, а тіло сховали в покинутій канаві під Києвом. 28 березня загиблого знайшли з безліччю поранень, включаючи ножові, експерти встановлюють причину смерті і характер травм.

Раніше стало відомо про викрадення 20-річного хлопця в Одесі. Як заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, потерпілого насильно відвезли на машині до Києва і зажадали в його родичів викуп у розмірі одного мільйона гривень. 26 березня двох підозрюваних затримали під час передачі грошей, а незабаром викраденої людини звільнив спецназ.