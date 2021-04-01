МВД: в Киеве мужчину три года держали в плену, чтобы завладеть квартирой (фото)

Полиция утверждает, что подозреваемым уже удавалось по аналогичной схеме лишить дома женщину в Николаевской области. Среди задержанных — сотрудница органов юстиции.

Полиция Шевченковского района задержала трех человек по подозрению в мошенничестве и лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мужчина 52-х лет считался пропавшим без вести с 2017 года. По версии следствия, его похитили и насильно удерживали в доме, пытаясь присвоить квартиру в Киеве. В помещении правоохранители обнаружили 49-летнего киевлянина — предположительно, его также держали в плену.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что правоохранители пришли домой к предполагаемым злоумышленникам, получив информацию о местонахождении человека, которого объявили в розыск в Николаеве. Они задержали и установили личности трех уроженцев Запорожья и Николаевской области. Следователи уже открыли уголовное производство по двум статьям и решают вопрос об объявлении подозрения, задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

[ + – ] Похищенный киевлянин Фото: пресс-служба МВД

По данным Киевской городской прокуратуры, одна из фигуранток является сотрудником органов юстиции Николаевской области. 31 марта по адресам подозреваемых провели обыски.

"К нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины", — добавил Андрей Крищенко.

[ + – ] Полиция в доме подозреваемых Фото: пресс-служба МВД

Ранее стало известно, что молодого человека похитили в Одессе и насильно удерживали в Киеве, требуя у родителей миллион гривен.

Нацполиция также сообщила подробности похищения и убийства активиста Майдана в Киеве. По версии следствия, Александра Мандича зарезали ножом в его квартире, а затем труп вывезли за город и спрятали в канаве.