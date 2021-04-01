МВС: в Києві чоловіка три роки тримали у полоні, щоб заволодіти квартирою (фото)

Поліція стверджує, що підозрюваним вже вдавалося за аналогічною схемою позбавити будинку жінку в Миколаївській області. Серед затриманих — співробітниця органів юстиції.

Поліція Шевченківського району затримала трьох осіб за підозрою в шахрайстві та позбавленню волі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Чоловік 52-х років вважався зниклим безвісти з 2017 року. За версією слідства, його викрали і силоміць утримували в будинку, намагаючись привласнити квартиру в Києві. У приміщенні правоохоронці виявили 49-річного киянина — імовірно, його також тримали у полоні.

Голова київської поліції Андрій Крищенко розповів, що правоохоронці прийшли додому до імовірних зловмисників, отримавши інформацію про місцезнаходження людини, яку оголосили в розшук у Миколаєві. Вони затримали і встановили особи трьох уродженців Запоріжжя і Миколаївської області. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за двома статтями і вирішують питання про оголошення підозри, затриманим загрожує позбавлення волі терміном до 20 років.

[ + – ] викрадений киянин Фото: прес-служба МВС

За даними Київської міської прокуратури, одна з фігуранток є співробітником органів юстиції Миколаївської області. 31 березня за адресами підозрюваних провели обшуки.

"До нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її будинком, а саму жінку поселили у приватний будинок одного з сіл Миколаївської області. Зараз ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми і до аналогічних злочинів на території України", — додав Андрій Крищенко.

[ + – ] Поліція в будинку підозрюваних Фото: прес-служба МВС

Раніше стало відомо, що хлопця викрали в Одесі і силоміць утримували в Києві, вимагаючи у батьків мільйон гривень.

Нацполіція також повідомила подробиці викрадення і вбивства активіста Майдану в Києві. За версією слідства, Олександра Мандича зарізали ножем у його квартирі, а потім труп вивезли за місто і сховали в канаві.