Стало известно, как будут работать маршрутки во время локдауна в Киеве

Водители не смогут проверять наличие спецпропусков у пассажиров, но количество рейсов сократят.

С 5 апреля многие частные автобусы перестанут выезжать на улицы Киева в связи с локдауном и большими штрафами. Об этом Глава Ассоциации перевозчиков столицы и области Игорь Моисеенко рассказал порталу "44.ua".

По его словам, локдаун сильно уменьшит пассажиропоток, поэтому несколько маршрутов временно сократят. После усиления карантина самих маршруток станет меньше, ведь водители рискуют получить штрафы за нарушение ограничений, связанных с количеством пассажиров в салоне.

Как предполагает Игорь Моисеенко, многие киевляне будут пытаться доехать на работу, не имея транспортных пропусков. Водители не могут постоянно проверять документы пассажиров, из-за этого возможны конфликты.

"Кроме того, полиция все равно штрафует водителей на 17 тысяч гривен, если видит маршрутку, где едет больше 22 человек в салоне. Поэтому многие водители отказываются выезжать на маршруты", — подчеркнул Игорь Моисеенко.

Ранее в Киеве ввели специальный режим проезда в общественном транспорте. КГГА обнародовала порядок получения пропусков, которые будут выдавать только сотрудникам критически важных предприятий. Чтобы получить разрешение, руководителям нужно написать письмо главе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и указать:

название предприятия;

почему необходим спецпропуск;

обоснование количества спецпропусков с указанием количества сотрудников в штате;

расположение предприятия ㅡ адрес и район;

реквизиты предприятия;

контактное лицо и его номер телефона.

Городская администрация подчеркнула, что не будет рассматривать просьбы от физических лиц, а количество спецпропусков ограничено.

Стало известно, кто сможет получить пропуск на транспорт в Киеве во время локдауна. По словам главного санитарного врача Киева Олега Рубана, разрешение будут выдавать в первую очередь полицейским, спасателям, медикам, социальным работникам, сотрудникам "Водоканала" и "Теплоэнерго". Он подчеркнул, что в Киеве есть множество "неважных профессий", представители которых смогут пересидеть локдаун дома.