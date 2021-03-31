У Кличко рассказали, кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве

Порядок получения документов для проезда столичная власть обещает опубликовать уже завтра.

Главный государственный санитарный врач в Киеве Олег Рубан рассказал, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна. Об этом сообщает Суспільне.

"Все критически важные профессии остаются. Критически важные сейчас медики, соцработники, "Водоканал", "Теплоэнерго", спасатели, полиция, те, кто обеспечивают жизнедеятельность города Киева", — сообщил Рубан.

По его словам, предприятия сами подают информацию городским властям, сколько им нужно пропусков и получают их от города, а категории населения, которым необходимы пропуска, определяют соответствующие департаменты КГГА.

Рубан добавил, что не все предприятия, которые обращаются к столичным властям за спецпропусками, могут их получить.

"Другое дело, что подают там сто неважных профессий, которые могли бы и две недели посидеть дома, поэтому им город не выдает", — заявил он.

В свою очередь, заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, что завтра будет обнародован порядок получения спецпропусков для транспорта, передает РБК-Украина.

Напомним, Киев усиливает карантинные ограничения с 5 апреля. Согласно решению властей, общественный транспорт будет действовать в режиме спецпропусков. Под запрет попали детские сады и школы.

С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют ограничения "красной" зоны карантина. Вчера, 30 марта, было принято решение о запрете продуктовых ярмарок на период с 1 апреля. До 5 апреля общественный транспорт может перевозить до 50% пассажиров от общей вместительности.