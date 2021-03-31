У Кличка розповіли, кого пустять у метро і маршрутки під час локдауну в Києві

Порядок отримання документів для проїзду столична влада обіцяє опублікувати вже завтра.

Головний державний санітарний лікар у Києві Олег Рубан розповів, хто може отримати перепустку на проїзд у Києві під час локдауну. Про це повідомляє Суспільне.

"Усі критично важливі професії залишаються. Критично важливі зараз медики, соцпрацівники, "Водоканал", "Теплоенерго", рятувальники, поліція, ті, хто забезпечують життєдіяльність міста Києва", — повідомив Рубан.

За його словами, підприємства самі подають інформацію міській владі, скільки їм потрібні пропуски і отримують їх від міста, а категорії населення, яким необхідні перепустки, визначають відповідні департаменти КМДА.

Рубан додав, що не всі підприємства, які звертаються до столичної влади за спецпропусками, можуть їх отримати.

"Інша справа, що подають там сто неважливих професій, які могли б і два тижні посидіти вдома, тому їм місто не видає", — заявив він.

У свою чергу заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що завтра буде оприлюднено порядок отримання спецперепусток для транспорту, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, що Київ посилює карантинні обмеження з 5 квітня. Згідно з рішенням влади, громадський транспорт буде діяти в режимі спецперепусток. Під заборону потрапили дитячі садки і школи.

З 20 березня по 9 квітня в Києві діють обмеження "червоної" зони карантину. Учора, 30 березня, було прийнято рішення про заборону продуктових ярмарків на період з 1 квітня. До 5 квітня громадський транспорт може перевозити до 50% пасажирів від загальної місткості.