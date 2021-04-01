Локдаун в Киеве: у Кличко рассказали, как получить спецпропуск для проезда в транспорте

Спецпропуска будут выдаваться только для работников предприятий критической инфраструктуры, а их количество ограничено.

Киевская государственная городская администрация опубликовала порядок получения спецпропусков.

Пропуск будут выдаваться только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Введение таких разрешений обусловлено тем, чтобы общественным транспортом пользовались такие работники.

Для получения разрешения на проезд в транспорте руководители предприятий должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа КГГА.

В нем нужно указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия ㅡ адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Разрешение на проезд считается действительным при предъявлении служебного удостоверения. Кроме того, обязательно иметь с собой средства индивидуальной защиты.

Кроме того, в КГГА указали, что количество пропусков ограничено, а заявления отдельных лиц не рассматриваются.

Впервые спецпропуска для проезда на транспорте были введены во время локдауна весной 2020 года. В частности, такая система была введена в Киеве, когда было остановлено движение пассажирского транспорта. Тогда им могли воспользоваться исключительно работники сфер инфраструктуры города.

Напомним, Киев усиливает карантинные ограничения с 5 апреля. Согласно решению властей, общественный транспорт будет действовать в режиме спецпропусков. Под запрет попали детские сады и школы.

С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют ограничения "красной" зоны карантина. 30 марта было принято решение о запрете продуктовых ярмарок на период с 1 апреля. До 5 апреля общественный транспорт может перевозить до 50% пассажиров от общей вместительности.