Локдаун у Києві: у Кличка розповіли, як отримати спецпропуск для проїзду в транспорті

Спецпропуски видаватимуться тільки для працівників підприємств критичної інфраструктури, а їхня кількість обмежена.

Київська державна міська адміністрація опублікувала порядок отримання спецперепусток.

Спецпропуски видаватимуться тільки для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств повинні надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА.

У ньому потрібно вказати:

назву підприємства;

обгрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства ㅡ адреси та району Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

За результатами розгляду листа, контактна особа буде повідомлена про місце й час отримання спецперепусток.

Крім того, у КМДА зазначили, що кількість пропусків обмежена, а заяви окремих осіб не розглядаються.

Нагадаємо, Київ посилює карантинні обмеження з 5 квітня. Згідно з рішенням влади, громадський транспорт діятиме в режимі спецперепусток. Під заборону потрапили дитячі сади і школи.

З 20 березня по 9 квітня в Києві діють обмеження "червоної" зони карантину. 30 березня було ухвалене рішення про заборону продуктових ярмарків на період із 1 квітня. До 5 квітня громадський транспорт може перевозити до 50% пасажирів від загальної місткості.