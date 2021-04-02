Стало відомо, як будуть працювати маршрутки під час локдауну в Києві

Водії не зможуть перевіряти наявність спецперепусток у пасажирів, але кількість рейсів скоротять.

З 5 квітня багато приватних автобусів перестануть виїжджати на вулиці Києва через локдаун і великі штрафи. Про це голова Асоціації перевізників столиці та області Ігор Мойсеєнко розповів порталу "44.ua".

За його словами, локдаун сильно зменшить пасажиропотік, тому кілька маршрутів тимчасово скоротять. Після посилення карантину самих маршруток стане менше, адже водії ризикують отримати штрафи за порушення обмежень, пов'язаних з кількістю пасажирів в салоні.

Як припускає Ігор Мойсеєнко, багато киян намагатимуться доїхати на роботу, не маючи транспортних перепусток. Водії не можуть постійно перевіряти документи пасажирів, через це можливі конфлікти.

"Крім того, поліція все одно штрафує водіїв на 17 тисяч гривень, якщо бачить маршрутку, де їде більше 22 осіб у салоні. Тому багато водіїв відмовляються виїжджати на маршрути", — підкреслив Ігор Мойсеєнко.

Раніше в Києві ввели спеціальний режим проїзду в громадському транспорті. КМДА оприлюднила порядок отримання перепусток, які видаватимуть тільки співробітникам критично важливих підприємств. Щоб отримати дозвіл, керівникам потрібно написати листа голові Департаменту транспортної інфраструктури КМДА і вказати:

назву підприємства;

чому необхідна спецперепустка;

обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням кількості співробітників у штаті;

розташування підприємства ㅡ адресу і район;

реквізити підприємства;

контактну особа та її номер телефону.

Міська адміністрація підкреслила, що не розглядатиме прохання від фізичних осіб, а кількість спецперепусток обмежена.

Стало відомо, хто зможе отримати перепустку на транспорт у Києві під час локдауну. За словами головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, дозвіл видаватимуть в першу чергу поліцейським, рятувальникам, медикам, соціальним працівникам, співробітникам "Водоканалу" і "Теплоенерго". Він підкреслив, що в Києві є безліч "неважливих професій", представники яких зможуть пересидіти локдаун вдома.