В Україні почнуть випуск електричних маршруток і нових туристичних автобусів (фото)

Чернігівський автобусний завод планує налагодити випуск двох нових моделей. Одна з них буде електричною маршруткою із запасом ходу 250-280 км.

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Корпорація "Еталон" завершує розробку двох нових моделей автобусів. Один із них буде електричним. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Виробництво новинок налагодять на Чернігівському автобусному заводі. Його директор Олександр Верхулевський повідомив, що перший експериментальний зразок туристичного автобуса Еталон А-11123 "Мак" уже будують, і готовий його кузов.

Туристичний автобус Еталон А11123 Фото: Auto-consulting

Цю модель почали розробляти ще до повномасштабного вторгнення, однак у 2022 році завод сильно постраждав від російських обстрілів і роботи над автобусом відклали.

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Остаточні характеристики автобуса розсекретять пізніше, але раніше повідомлялося, що новий Еталон А11123 "Мак" — 10,7-метровий автобус на 44 місця. Розробники обіцяють великі багажні відсіки і невисоку вартість.

Запас ходу Еталон А08611 складе близько 250-280 км Фото: Auto-consulting

Електробус Еталон А08611 покликаний стати "зеленою" альтернативою маршруткам. В його основі лежить 9,5-метровий автобус А08621 "Мальва" з низькою підлогою.

Літій-іонні акумулятори встановлять на даху електробуса. Запас ходу становитиме близько 250-280 км.

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