В Украине начнут выпуск электрических маршруток и новых туристических автобусов (фото)

Черниговский автобусный завод планирует наладить выпуск двух новых моделей. Одна из них будет электрической маршруткой с запасом хода 250-280 км.

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Корпорация "Эталон" завершает разработку двух новых моделей автобусов. Один из них будет электрическим. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Производство новинок наладят на Черниговском автобусном заводе. Его директор Александр Верхулевский сообщил, что первый экспериментальный образец туристического автобуса Эталон А-11123 "Мак" уже строится и готов его кузов.

Туристический автобус Эталон А11123 Фото: Auto-consulting

Эту модель начали разрабатывать еще до полномасштабного вторжения, однако в 2022 году завод сильно пострадал от российских обстрелов и работы над автобусом отложили.

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Остаточные характеристики автобуса рассекретят позже, но ранее сообщалось, что новый Эталон А11123 "Мак" — 10,7-метровый автобус на 44 места. Разработчики обещают большие багажные отсеки и невысокую стоимость.

Запас хода Эталон А08611 составит около 250-280 км Фото: Auto-consulting

Электробус Эталон А08611 призван стать "зеленой" альтернативой маршруткам. В его основе лежит 9,5-метровый автобус А08621 "Мальва" с низким полом.

Литий-ионные аккумуляторы установят на крыше электробуса. Запас хода составит около 250-280 км.

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