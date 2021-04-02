Кличко показал новый спецпропуск для общественного транспорта Киева: как им пользоваться

Кроме "специального билета", пассажирам нужно предьявить удостоверение личности. Такие правила вводятся даже для метро.

С 5 апреля для проезда в общественном транспорте Киева понадобятся пропуска. Во время онлайн-брифинга мэр Виталий Кличко показал новый документ и объяснил, как их нужно использовать.

"Специальный билет для проезда в общественном транспорте" выполнен в виде карточки, по размеру не больше банковской. На нем напечатан силуэт города, герб Киева и год. Хоть документ и назвали билетом, однако он не дает право кататься бесплатно.

[ + – ] Виталий Кличко показал пропуск на проезд Фото: Скриншот

"Подчеркиваю, спецпропуск — это не билет. За проезд оплачивать нужно. При этом необходимо иметь при себе спецпропуск и документ, удостоверяющий личность", — заявил градоначальник.

Он добавил, что спецпропуск понадобится для проезда как наземными видами транспорта, так и в метро. Несмотря на локдаун, подземка будет работать по прежнему графику, то есть время открытия и закрытия станций не изменится. Кроме того, пока не будут сокращать количество поездов.

По словам Виталия Кличко, всего столичные власти заказали 400 тысяч экземпляров, как и во время прошлогоднего локдауна. Спецбилеты смогут получить исключительно работники критических предприятий города: медики, спасатели, работники транспорта, торговли, социальных служб, коммунальщики, а также военнослужащие.

Ранее КГГА обнародовала порядок получения специального пропуска на проезд в городском транспорте. Их будут выдавать только по просьбе руководителей предприятий, которые должны направить в транспортный департамент письмо и указать в нем следующее:

название организации;

причина получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием количества штатных сотрудников;

реквизиты предприятия;

адреса и района Киева, где оно располагается;

контактное лицо, которое будет получать пропуска, и его телефонный номер.

Ассоциация перевозчиков Киева и области рассказала, как маршрутки будут ходить во время локдауна.