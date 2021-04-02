Кличко показав новий спецпропуск для громадського транспорту Києва: як ним користуватися

Крім "спеціального квитка", пасажирам потрібно пред'явити посвідчення особи. Такі правила вводяться навіть для метро.

З 5 квітня для проїзду в громадському транспорті Києва знадобляться пропуски. Під час онлайн-брифінгу мер Віталій Кличко показав новий документ і пояснив, як ним потрібно використовувати.

"Спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті" виконаний у вигляді картки, за розміром не більш банківської. На ньому надруковано силует міста, герб Києва і рік. Хоч документ і назвали квитком, проте він не дає право кататися безкоштовно.

[ + – ] Віталій Кличко показав пропуск на проїзд Фото: Скриншот

"Підкреслюю, спецпропуск — це не квиток. За проїзд оплачувати потрібно. При цьому необхідно мати при собі спецпропуск і документ, що засвідчує особу", — заявив градоначальник.

Він додав, що спецпропуск знадобиться для проїзду як наземними видами транспорту, так і в метро. Незважаючи на локдаун, підземка працюватиме, як і раніше, за графіком, тобто час відкриття і закриття станцій не зміниться. Крім того, поки не будуть скорочувати кількість поїздів.

За словами Віталія Кличка, усього столична влада замовили 400 тисяч примірників, як і під час торішнього локдауну. Спецквитки зможуть отримати винятково працівники критичних підприємств міста: медики, рятувальники, працівники транспорту, торгівлі, соціальних служб, комунальники, а також військовослужбовці.

Раніше КМДА оприлюднила порядок отримання спеціальної перепустки на проїзд у міському транспорті. Їх видаватимуть тільки на прохання керівників підприємств, які повинні направити в транспортний департамент лист і вказати в ньому таке:

назва організації;

причина отримання спецперепусток;

обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням кількості штатних співробітників;

реквізити підприємства;

адреси і райони Києва, де воно розташовується;

контактну особу, яка буде отримувати перепустку, і її телефонний номер.

Асоціація перевізників Києва та області розповіла, як маршрутки будуть ходити під час локдауну.