"Это техподдержка банка!". СБУ задержала группу, сумевшую выманить более 10 млрд гривен

Правоохранители не уточняют, как долго существовала преступная группа, и как им удалось украсть такую огромную сумму.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную схему по краже средств через онлайн-банкинг. Подробности пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.

Как выяснили правоохранители, мошенники представлялись сотрудниками банков или мобильных операторов, сообщали о выдуманных проблемах и выманивали у "клиентов" данные об их банковских счетах. Получив доступ к сервисам онлайн-банкинга, преступники присваивали себе все деньги жертв.

Кроме того, преступная группа якобы скупала персональные данные людей на хакерских форумах, а затем оформляли кредиты в микрофинансовых организаций на ничего не подозревающих граждан. По подсчетам киберспециалистов, злоумышленники суммарно похитили более 10 миллиардов гривен.

[ + – ] Предметы, изъятые СБУ во время обыска Фото: Официальный сайт СБУ

Правоохранители организовали обыски по месту жительства предполагаемых участников группы в Киеве, Полтавской и Донецкой областях. Как пишет пресс-служба, они изъяли "неопровержимые доказательства". Трем фигурантам, включая организатора схемы, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном группой лиц.

Ранее Киберполиция выявила финансовую пирамиду, от которой пострадали более 55 тысяч человек. Жертвам предлагали инвестировать деньги, покупая у организаторов схемы специальные сертификаты. Прибыль зачисляли во внутренней валюте сайта, которую оказалось невозможно перевести в криптовалюту, как обещали предполагаемые мошенники. По слова правоохранителей, вкладчики потеряли более 150 миллионов гривен.

Писали также, что правоохранители разоблачили группу хакеров, которые якобы похитили у бизнесменов более 5 миллиагрда гривен. По информации следствия, они рассылали по электронной почте письма с вирусами. Получив удаленный доступ к рабочим компьютерам, злоумышленники получали доступ к платежной системе и переводили деньги фирм на свои счета. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.