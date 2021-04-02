"Це техпідтримка банку!". СБУ затримала групу, яка зуміла виманити більше 10 млрд гривень

Правоохоронці не уточнюють, як довго існувала злочинна група, і як їм вдалося вкрасти таку величезну суму.

Співробітники Служби безпеки України заблокували масштабну схему з крадіжки коштів через онлайн-банкінг. Подробиці прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті.

Як з'ясували правоохоронці, шахраї представлялися співробітниками банків або мобільних операторів, повідомляли про вигадані проблеми і виманювали у "клієнтів" дані про їхні банківські рахунки. Отримавши доступ до сервісів онлайн-банкінгу, злочинці привласнювали собі всі гроші жертв.

Крім того, злочинна група нібито скуповувала персональні дані людей на хакерських форумах, а потім оформляли кредити у мікрофінансових організацій які нічого не підозрювали. За підрахунками кіберспеціалістів, зловмисники сумарно викрали понад 10 мільярдів гривень.

[ + – ] Предмети, вилучені СБУ під час обшуку Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Правоохоронці організували обшуки за місцем проживання імовірних учасників групи в Києві, Полтавській та Донецькій областях. Як пише прес-служба, вони вилучили "неспростовні докази". Трьом фігурантам, включаючи організатора схеми, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному групою осіб.

Раніше кіберполіція виявила фінансову піраміду, від якої постраждали понад 55 тисяч осіб. Жертвам пропонували інвестувати гроші, купуючи у організаторів схеми спеціальні сертифікати. Прибуток зараховували у внутрішній валюті сайту, яку виявилося неможливо перевести в криптовалюту, як обіцяли імовірні шахраї. За словами правоохоронців, вкладники втратили більше 150 мільйонів гривень.

Писали також, що правоохоронці викрили групу хакерів, які нібито викрали у бізнесменів більше 5 мільярда гривень. За інформацією слідства, вони розсилали електронною поштою листи з вірусами. Отримавши віддалений доступ до робочих комп'ютерів, зловмисники отримували доступ до платіжної системи і переводили гроші фірм на свої рахунки. Підозрюваним загрожує до восьми років в'язниці.