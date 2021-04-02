В Киеве мужчина выстрелил в охранника, который потребовал надеть маску, - прокуратура

Инцидент произошел в торговом центре на проспекте Победы. Подозреваемому грозит от трех до семи лет за вооруженное хулиганство в магазине.

В Киеве полиция задержала 32-летнего мужчину за ранение охранника, который сделал ему замечание по поводу защитной маски. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, конфликт произошел в помещении магазина в торговом центе на проспекте победы. Даже после замечания гражданин отказался соблюдать меры безопасности, вместо этого он дважды выстрелил в охранника из предмета, похожего на пистолет. В результате пострадавший получил повреждения в области туловища и головы.

Злоумышленника оперативно задержали, полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства с применением оружие. Шевченковская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство, киевлянину вскоре планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

Ранее стало известно, что в Киеве уволили полицейского, который избил женщину без маски. Очевидцы сняли на видео, как сотрудник полиции охраны несколько раз ударил посетительницу супермаркета "Ашан" и отобрал у нее телефон. Во время драки пострадавшая не удержалась на ногах и упала на пол, получив особенно сильный удар. В управлении Нацполиции пришли к выводу, что действия полицейского не были оправданными. После инцидента начальника сотрудника сняли с должности, а главе управления полиции охраны Киева объявили выговор.

В конце марта Кабмин утвердил обязательное ношение защитной маски в общественных местах в "красной" зоне карантина. В Национальной полиции заявили, что не будут сразу штрафовать нарушителей на 17 тысяч гривен, но постараются ограничиться профилактическими беседами и устными требованиями соблюдать меры безопасности.