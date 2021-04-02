У Києві чоловік вистрелив в охоронця, який зажадав надіти маску, — прокуратура

Інцидент стався в торговому центрі на проспекті Перемоги. Підозрюваному загрожує від трьох до семи років за озброєне хуліганство в магазині.

У Києві поліція затримала 32-річного чоловіка за поранення охоронця, який зробив йому зауваження з приводу захисної маски. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, конфлікт стався в приміщенні магазину в торговому центі на Проспекті Перемоги. Навіть після зауваження громадянин відмовився дотримуватися заходів безпеки, замість цього він двічі вистрелив в охоронця з предмета, схожого на пістолет. У результаті потерпілий отримав ушкодження в області тулуба і голови.

Зловмисника оперативно затримали, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Шевченківська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво, киянину незабаром планують повідомити про підозру у вчиненні злочину й обрати запобіжний захід.

Раніше стало відомо, що в Києві звільнили поліцейського, який побив жінку без маски. Очевидці зняли на відео, як співробітник поліції охорони кілька разів ударив відвідувачку супермаркету "Ашан" і відібрав у неї телефон. Під час бійки постраждала не втрималася на ногах і впала на підлогу, отримавши особливо сильний удар. В управлінні Нацполіції дійшли висновку, що дії поліцейського були виправданими. Після інциденту начальника співробітника зняли з посади, а голові управління поліції охорони Києва оголосили догану.

У кінці березня Кабмін затвердив обов'язкове носіння захисної маски в громадських місцях у "червоній" зоні карантину. У Національній поліції заявили, що не будуть відразу штрафувати порушників на 17 тисяч гривень, але постараються обмежитися профілактичними бесідами й усними вимогами дотримуватися заходів безпеки.