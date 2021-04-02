Третья волна COVID: Хмельницкая и Донецкая области на грани "покраснения"

Всего за сутки госпитализировали 5 182 человека. При этом процент летальности вышел на рекордно высокий уровень.

Вечером в пятницу, 2 апреля, количество занятых пациентами с коронавирусом или подозрением на него коек в Украине составляет 46 987 из 77 411 – это 60,7% от их общего числа. Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

За этот день количество занятых койко-мест увеличилось на 718 по сравнению со вчерашними показателями – днем ранее было занято 46 269 больничных коек. Госпитализировали в пятницу 5 182 человека, что на 150 больше, чем вчера (5 032).

Три региона с наибольшим количеством госпитализаций:

Киев – 564;

Днепропетровская область – 471;

Харьковская область – 331.

Что касается выписок, то их 2 апреля было 4 361, и это на 55 меньше, чем в минувшие сутки (4 416).

Количество занятых коек с подачей кислорода за сутки выросло и составило 54,4% против 53,27% накануне.

Пятерка регионов с самой "напряженной" ситуацией по занятости коек с кислородом выглядит так:

Киев – 81,83% заполненных коек с кислородом против 83,84% накануне;

Житомирская область – 73,77% (вчера – 70,94%);

Киевская область – 73,24% (вчера – 68,86%);

Николаевская область – 72,55% (вчера – 71,34%);

Львовская область – 71,64% (вчера – 71,32%).

Список "лидеров" по числу занятых коек с централизованной подачей кислорода остался неизменным по сравнению со вчерашним днем, но ситуация, если верить цифрам Минздрава, немного улучшилась в Киеве. В остальных же регионах динамика отрицательная.

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения, у себя на странице в Facebook написал, что власти "с упорством не желают вводить красную зону".

"Вот пример с Хмельницкой областью. Уровень госпитализаций самый высокий в стране. Но места с кислородом резко добавили и заполнение упало сразу почти на 4%. Теперь Хмельницкая область не попадет в красную зону. Для этого степанову пришлось утвердить перемещение мобильного госпиталя в город Славуту Хмельницкой области", – написал он.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Аналитик возмутился тем, что, как он считает, власти, чтобы не вводить "красную зону", перевозят мобильные госпитали "только ради поддержания своих придуманных критериев". По его словам, Минздрав "в упор не видит", что происходит в Хмельницкой области.

"Следующий кандидат на красную зону Донецкая область. Но думаю, её тоже не внесут, как это было с Ровенской и Черкасской областями, потому что критерий рост позитивности тестов — это показатель на который можно наплевать. Что и делает успешно Минздрав", – написал блогер.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Еще хочу отметить один момент. Если местная власть желает делать карантин, то его делают. В Николаеве даже ограничили время работы общественного транспорта, так уже начиная с завтрашнего дня транспорт будет работать с 6:30 до 9:00 и с 16:30 и до 19:00. Все остальное время транспорт курсировать не будет. Школы на удаленку, детсады будут работать только для сотрудников критической инфраструктуры", – отметил Истребин.

Он также отметил, что в Украине растет летальность и количество новых случаев – сегодня Украина побила рекорд по обоим показателям. В графике видно, что процент летальности среди тех, кто заболел, тоже на рекордно высоком уровне.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировали 19 893 новых случая заболевания коронавирусом, в частности заболели 834 ребенка и 484 медработника. При этом от болезни скончались 433 человека. Таким образом, в стране третий день подряд фиксируют антирекорд по летальности от COVID-19.

Напомним, Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.