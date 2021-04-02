Третя хвиля COVID: Хмельницька та Донецька області на межі "почервоніння"

Всього за добу госпіталізували 5 182 особи. При цьому відсоток летальності вийшов на рекордно високий рівень.

Увечері в п'ятницю, 2 квітня, кількість зайнятих пацієнтами з коронавірусом або підозрою на нього ліжок в Україні становить 46 987 із 77 411 — це 60,7% від їхньої загальної кількості. Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я України.

За цей день кількість зайнятих ліжко-місць збільшилася на 718 порівняно з вчорашніми показниками — днем раніше було зайнято 46 269 лікарняних ліжок. Госпіталізували в п'ятницю 5 182 особи, що на 150 більше, ніж вчора (5 032).

Три регіони з найбільшою кількістю госпіталізацій:

Київ — 564;

Дніпропетровська область — 471;

Харківська область — 331.

Що стосується виписок, то їх 2 квітня було 4 361, і це на 55 менше, ніж за минулу добу (4 416).

Кількість зайнятих ліжок із подачею кисню за добу зросла й склала 54,4% проти 53,27% напередодні.

П'ятірка регіонів із найбільш "напруженою" ситуацією із зайнятості ліжок із киснем виглядає так:

Київ — 81,83% заповнених ліжок із киснем проти 83,84% напередодні;

Житомирська область — 73,77% (вчора — 70,94%);

Київська область — 73,24% (вчора — 68,86%);

Миколаївська область — 72,55% (вчора — 71,34%);

Львівська область — 71,64% (вчора — 71,32%).

Список "лідерів" за кількістю зайнятих ліжок із централізованою подачею кисню залишився незмінним порівняно з вчорашнім днем, але ситуація, якщо вірити цифрам МОЗ, трохи покращилася в Києві. В інших же регіонах динаміка негативна.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані Міністерства охорони здоров'я, у себе на сторінці у Facebook написав, що влада "із завзятістю не хоче вводити червону зону".

"Ось приклад із Хмельницькою областю. Рівень госпіталізацій найвищий в країні. Але місця з киснем різко додали і заповнення впало відразу майже на 4%. Тепер Хмельницька область не потрапить в червону зону. Для цього Степанову довелося затвердити переміщення мобільного госпіталю в місто Славуту Хмельницької області", — написав він.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Аналітик обурився тим, що, як він вважає, влада, щоб не вводити "червону зону", перевозить мобільні госпіталі "тільки заради підтримки своїх вигаданих критеріїв". За його словами, МОЗ "в упор не бачить", що відбувається в Хмельницькій області.

"Наступний кандидат на червону зону Донецька область. Але думаю, її теж не внесуть, як це було з Рівненською та Черкаською областями, тому що критерій зростання позитивності тестів — це показник на який можна наплювати. Що й робить успішно МОЗ", — написав блогер .

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Ще хочу зазначити один момент. Якщо місцева влада хоче робити карантин, то його роблять. У Миколаєві навіть обмежили час роботи громадського транспорту, так вже починаючи із завтрашнього дня транспорт працюватиме із 06:30 до 9:00 й із 16:30 до 19:00. Весь інший час транспорт курсувати не буде. Школи на дистанційку, дитсадки працюватимуть тільки для співробітників критичної інфраструктури", — зазначив Істребін.

Він також зазначив, що в Україні зростає летальність і кількість нових випадків — сьогодні Україна побила рекорд за обома показниками. У графіку видно, що відсоток летальності серед тих, хто захворів, теж на рекордно високому рівні.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 квітня зафіксували 19 893 нові випадки захворювання коронавірусом, зокрема захворіли 834 дитини і 484 медпрацівники. При цьому від хвороби померли 433 людини. Таким чином, у країні третій день поспіль фіксують антирекорд із летальності від COVID-19.

Нагадаємо, Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.