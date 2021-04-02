Укрзализныця назвала виновных в аварии поезда "Интерсити+" под Запорожьем

Комиссия выявила ряд нарушений, приведших к происшествию с пассажирским составом.

Акционерное общество "Укрзализныця" отстранило ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схождения 6 вагонов поезда "Интерсити+" под Запорожьем.

Как сообщает пресс-служба предприятия, от исполнения должностных обязанностей отстранены заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровской железной дороги".

Отстраненных руководителей подозревают в служебной халатности, которая, скорее всего, и привела к схождению шести вагонов поезда "Интерсити+" маршрута "Киев – Запорожье".

Согласно предварительным выводам служебного расследования, состав сошел с рельсов из-за грубых нарушений в содержании верхнего строения пути.

Комиссия "Укрзализныци", проводящая служебное расследование, выявила также технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Помимо этого, комиссией установлены нарушения при ведении журналов учета.

Напомним, 29 марта около Запорожья с рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити+" сообщения "Киев-Запорожье". С рельсов сошли 6 из 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от конечной станции — Запорожья.

Позже в сети появилась запись аварии поезда "Интерсити+".