Укрзалізниця назвала винних в аварії поїзда "Інтерсіті+" під Запоріжжям

Комісія зафіксувала низку порушень, що призвели до події з пасажирським потягом.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" відсторонило низку керівників Придніпровської залізниці через сходження 6 вагонів поїзда "Інтерсіті+" під Запоріжжям.

Як повідомляє прес-служба підприємства, від виконання посадових обов'язків відсторонені заступник директора, перший заступник начальника, головний інженер служби колії та інші керівники регіональної філії "Придніпровської залізниці".

Відсторонених керівників підозрюють у службовій недбалості, яка, швидше за все, і призвела до сходження шести вагонів поїзда "Інтерсіті+" маршруту "Київ — Запоріжжя".

Згідно з попередніми висновками службового розслідування, потяг зійшов із рейок через грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

Комісія "Укрзалізниці", яка проводить службове розслідування, зафіксувала також технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім цього, комісією встановлене порушення у веденні журналів обліку.

Нагадаємо, 29 березня поблизу Запоріжжя з рейок зійшов швидкісний потяг "Інтерсіті+" сполучення "Київ-Запоріжжя". З рейок зійшли 6 із 9 вагонів. Інцидент стався в 50 кілометрах від кінцевої станції — Запоріжжя.

Пізніше в мережі з'явилася запис аварії поїзда "Інтерсіті+".