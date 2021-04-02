За сутки в Украине зафиксированы рекордные 36 тысяч обращений в "скорую", - Минздрав

Загрузка "скорых", утверждают чиновники, стала рекордной после роста заболеваемости на COVID-19. До этого показатель был на уровне 25 тысяч.

Рост числа пациентов с осложнениями COVID-19 привел к резкому росту нагрузки на систему экстренной медицинской помощи. Об этом рассказал руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк.

1 апреля Минздрав зафиксировал самую большое в истории суточное количество вызовов "скорой" – 35 705. По этим обращениям было 16 823 выезда бригад экстренной медицинской помощи, проведено 5 025 госпитализаций.

"Похожая ситуация была в ноябре – начале декабря 2020 года, но сейчас она гораздо хуже", – сказал Данилюк. Он добавил, что "при увеличении числа пациентов с COVID-19 количество обращений на номер 103 растет в том числе и потому, что у людей возникает паника, и они звонят просто проконсультироваться, вместо звонка семейному врачу".

До начала эпидемии, в среднем за сутки в системе экстренной медицинской помощи было около 25 тыс. вызовов.

Напомним, за сутки 1 апреля в Украине зафиксированы 19 893 новых случая заболевания коронавирусом, в частности заболели 834 ребенка и 484 медработника. Отмечены 433 летальных исхода. Таким образом, в стране третий день подряд обновляется антирекорд количества умерших (30 марта зафиксировали 407 смертей, 31 марта — 421).

Как сообщил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, Одесская область одна из немногих не выполнила поставленные правительством задачи и не перепрофилировала для лечения больных COVID-19 все количество койко-мест, которые были предусмотрены.

"Из 4233 коек, которые должны были быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. За выделенные бюджетные средства 3300 коек должны были быть оборудованы кислородом, но их только только 2741", – сказал Ляшко.