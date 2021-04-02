За добу в Україні зафіксовані рекордні 36 тисяч звернень у "швидку", — МОЗ

Завантаження "швидких", стверджують чиновники, стало рекордним після зростання захворюваності на COVID-19. До цього показник був на рівні 25 тисяч.

Зростання кількості пацієнтів з ускладненнями COVID-19 призвів до різкого зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги. Про це розповів керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг МОЗ Олександр Данилюк.

1 квітня МОЗ зафіксувало найбільшу в історії добову кількість викликів "швидкої" — 35 705. За цими зверненнями були 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

"Схожа ситуація була в листопаді — на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірша", — сказав Данилюк. Він додав, що "під час збільшення кількості пацієнтів із COVID-19 кількість звернень на номер 103 зростає зокрема й тому, що в людей виникає паніка, і вони дзвонять просто проконсультуватися, замість дзвінка сімейному лікарю".

До початку епідемії, здебільшого за добу в системі екстреної медичної допомоги було приблизно 25 тис. викликів.

Нагадаємо, за добу 1 квітня в Україні зафіксовані 19 893 нові випадки захворювання коронавірусом, зокрема захворіли 834 дитини і 484 медпрацівники. Зазначені 433 летальні випадки. Таким чином, у країні третій день поспіль оновлюється антирекорд кількості померлих (30 березня зафіксували 407 смертей, 31 березня — 421).

Як повідомив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, Одеська область одна з небагатьох не виконала поставлені урядом завдання і не перепрофілювала для лікування хворих COVID-19 всю кількість ліжко-місць, які були передбачені.

"З 4 233 ліжок, які повинні були бути в Одеській області, були перепрофільовані тільки 3 839. За виділені бюджетні кошти 3 300 ліжок повинні були бути обладнані киснем, але їх тільки лише 2 741", — сказав Ляшко.