У Харкові зафіксували нестачу "коронавірусних" ліжок

Найбільше приписок виявилося у відомчих лікарнях "Укрзалізниці" (УЗ), хоча вони отримали бюджетне фінансування в повному обсязі.

Під час перевірки харківських лікарень, призначених для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, були зафіксовані невідповідності між заявленою і фактичною кількістю ліжок. Про це на брифінгу повідомила керівниця регіонального відділення Національної служби здоров'я України (НСЗУ) в Харківській області Вікторія Мілютіна.

Так, у 25-й міській лікарні є 238 ліжок замість 250-ти, у лікарні №18 — 53 ліжка при заявлених 110-ти. Із заявлених 700 ліжок у залізничних лікарнях фактично є 130 в одній лікарні та 100 — в інший.

При цьому НСЗУ виділила УЗ кошти на фінансування лікарень відповідно до укладених договорів. "Подальше фінансування установ залежить власне від УЗ", — зазначалося на брифінгу.

Комісія працювала в Харкові за розпорядженням міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Вона перевіряла 13 медустанов: п'ять міських, дві відомчі та п'ять обласних.

За даними видання "Об'єктив", у Харкові закінчилися ковідні ліжка зі стаціонарним киснем. Хворих з обласного центру везуть в районні лікарні за сто кілометрів від Харкова. Ліжка зі стаціонарним киснем на Харківщині шукають чергові обласного управління охорони здоров'я. При цьому за звітами чиновників на Харківщині заповнюваність лікарень перебуває на рівні 47% і не перевищує критичний показник. Із шести показників, за якими визначають карантинне зонування регіонів, на Харківщині перевищений лише один — рівень госпіталізації.

Нагадаємо, як повідомив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, Одеська область одна з небагатьох не виконала поставлені урядом завдання і не перепрофілювала для лікування хворих COVID-19 всю кількість ліжко-місць, які були передбачені.

"З 4 233 ліжок, які повинні були бути в Одеській області, були перепрофільовані тільки 3 839. За виділені бюджетні кошти 3 300 ліжок повинні були бути обладнані киснем, але їх тільки лише 2 741", — сказав Ляшко.

За добу 1 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нові випадки захворювання коронавірусом, зокрема захворіли 834 дитини і 484 медпрацівники.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 433 летальні випадки. Таким чином, у країні третій день поспіль оновлюється антирекорд кількості померлих (30 березня зафіксували 407 смертей, 31 березня — 421).