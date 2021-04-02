В Харькове обнаружили нехватку "коронавирусных" коек

Больше всего приписок оказалось в ведомственных больницах "Укрзализныци" (УЗ), хотя они получили бюджетное финансирование в полном объеме.

При проверке харьковских больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, были выявлены несоответствия между заявленным и фактическим количеством коек. Об этом на брифинге сообщила руководитель регионального отделения Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в Харьковской области Виктория Милютина.

Так, в 25-й городской больнице есть 238 коек вместо 250-ти, в больнице №18 – 53 койки при заявленных 110-ти. Из заявленных 700 коек в железнодорожных больницах фактически есть 130 в одной больнице и 100 – в другой.

При этом НСЗУ выделила УЗ средства на финансирование больниц в соответствии с заключенными договорами. "Дальнейшее финансирование учреждений зависит от самой УЗ", – отмечалось на брифинге.

Комиссия работала в Харькове по распоряжению министра здравоохранения Максима Степанова. Она проверяла 13 медучреждений: пять городских, два ведомственных и пять областных.

По данным издания "Объектив", в Харькове закончились ковидные койки со стационарным кислородом. Больных из областного центра везут в районные больницы за сто километров от Харькова. Койки со стационарным кислородом на Харьковщине ищут дежурные облздрава. При этом по отчетам чиновников на Харьковщине заполняемость больниц находится на уровне 47% и не превышает критический показатель. Из шести показателей, по которым определяют карантинное зонирование регионов, на Харьковщине превышен только один – уровень госпитализации.

Напомним, как сообщил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, Одесская область одна из немногих не выполнила поставленные правительством задачи и не перепрофилировала для лечения больных COVID-19 все количество койко-мест, которые были предусмотрены.

"Из 4233 коек, которые должны были быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. За выделенные бюджетные средства 3300 коек должны были быть оборудованы кислородом, но их только только 2741", – сказал Ляшко.

За сутки 1 апреля в Украине зафиксированы 19 893 новых случая заболевания коронавирусом, в частности заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Зафиксировано 433 летальных исхода. Таким образом, в стране третий день подряд обновляется антирекорд количества умерших (30 марта зафиксировали 407 смертей, 31 марта — 421).