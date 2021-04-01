Ложь в статистике: нардепы инициируют проверки в "красной" Одессе

В регионе сейчас наиболее высокий уровень смертности от COVID-19, а в медицинской статистике выявлены серьезные приписки.

Медицинский комитет ВР планирует провести срочное выездное заседание для изучения ситуации по противодействию COVID-19 в Одессе и Одесской области. Накануне комитет в режиме видеоконференции заслушал руководителей ОГА и руководителей департаментов здравоохранения Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Как сообщил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, Одесская область одна из немногих не выполнила поставленные правительством задачи и не перепрофилировала для лечения больных COVID-19 все количество койко-мест, которые были предусмотрены.

"Из 4233 коек, которые должны были быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. За выделенные бюджетные средства 3300 коек должны были быть оборудованы кислородом, но их только только 2741", – сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, статистика, которая официально передавалась в Минздрав о количестве коек, занятых больными и подключенных к кислороду, не сходится с информацией, поступившей от пациентов и общественных организаций.

По словам народного депутата Алексея Леонова, Одесская клиническая больница на железнодорожном транспорте не принимает больных COVID-19, несмотря на то, что должна это делать в условиях "красной" зоны карантина.

Комитет ВР принял решение обратиться в Кабмин с просьбой организовать срочную проверку соблюдения установленных карантином требований в Одесской области. Кроме того, он направит в Национальную полицию информацию о ситуации, сложившейся с оказанием медицинской помощи в Одесской больнице на железнодорожном транспорте.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине от ковида умер 421 человек – это новый суточный максимум. При этом наибольшее число случаев зафиксировано в Одесской области – 54.

Волонтер Катерина Ножевникова написала в Facebook, что по ее данным, еще недавно в Одессе до 500 ковидных коек были "виртуальными", а тяжелым больным отказывали в госпитализации из-за отсутствия мест.

Она приводит данные по нескольким опорным больницам первой волны. Первая цифра – сколько заявлено коек, вторая – сколько открыто на самом деле:

Дунайская областная 140 / 120

Госпиталь ветеранов 90 / 0

8-я больница 120 / 60

Водников 200 /150

на Ядова/Михновского 260 / 120

Ж/д больница 100 / 80

"А еще очень интересные данные мне дали по закупкам кислорода на выделенные госбюджетом средства (станций, концентраторов и т.д.). И очень интересные по обеспеченности кислородными точками. У нас тут обнаружились заведения, где прям 100% коек обеспечены", – добавила Ножевникова.

Работники одесских промтоварных рынков 1 апреля протестовали против введения локдауна и закрытия их торговых точек. Для привлечения внимания они устроили автопробег по улицам города, сообщило местное издание "Думская". По словам участников акции, государство не способно обеспечить лечение заболевших от коронавируса и при этом мешает самим заработать на лечение.

Напомним, по словам главного санврача Виктора Ляшко, в нашей стране будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года.

Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.