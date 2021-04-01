Брехня в статистиці: нардепи ініціюють перевірки в "червоній" Одесі

У регіоні зараз найвищий рівень смертності від COVID-19, а в медичній статистиці зафіксовані серйозні приписки.

Медичний комітет ВР планує провести термінове виїзне засідання для вивчення ситуації з протидії COVID-19 в Одесі й Одеській області. Напередодні комітет у режимі відеоконференції заслухав керівників ОДА та керівників департаментів охорони здоровʼя Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як повідомив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, Одеська область одна з небагатьох не виконала поставлені урядом завдання і не перепрофілювала для лікування хворих COVID-19 всю кількість ліжко-місць, які були передбачені.

"З 4 233 ліжок, які повинні були бути в Одеській області, були перепрофільовані тільки 3 839. За виділені бюджетні кошти 3 300 ліжок повинні були бути обладнані киснем, але їх тільки лише 2 741", — сказав Ляшко.

Крім того, за його словами, статистика, яка офіційно передавалася в МОЗ про кількість ліжок, зайнятих хворими і підключених до кисню, не збігається з інформацією, що надійшла від пацієнтів і громадських організацій.

За словами народного депутата Олексія Леонова, Одеська клінічна лікарня на залізничному транспорті не приймає хворих COVID-19, незважаючи на те, що повинна це робити в умовах "червоної" зони карантину.

Комітет ВР ухвалив рішення звернутися до Кабміну з проханням організувати термінову перевірку дотримання встановлених карантином вимог в Одеській області. Крім того, він надішле в Національну поліцію інформацію про ситуацію, що склалася з наданням медичної допомоги в Одеській лікарні на залізничному транспорті.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу в Україні від ковіду померла 421 особа — це новий добовий максимум. При цьому найбільша кількість випадків зафіксована в Одеській області — 54.

Волонтерка Катерина Ножевнікова написала у Facebook, що за її даними, ще нещодавно в Одесі до 500 ковідних ліжок були "віртуальними", а важким хворим відмовляли в госпіталізації через відсутність місць.

Вона наводить дані з кількох опорних лікарень першої хвилі. Перша цифра — скільки заявлено ліжок, друга — незалежно від кількості відкритих насправді:

Дунайська обласна — 140/120;

Госпіталь ветеранів — 90/0;

8-а лікарня — 120/60;

Водників — 200/150;

на Ядова/Міхновського — 260/120;

Ж/д лікарня — 100/80.

"А ще дуже цікаві дані мені дали за закупками кисню на виділені держбюджетом кошти (станцій, концентраторів тощо). І дуже цікаві щодо забезпеченості кисневими точками. У нас тут виявилися заклади, де прям 100% ліжок забезпечені", — додала Ножевнікова.

Працівники одеських промтоварних ринків 1 квітня протестували проти введення локдауну та закриття їхніх торгових точок. Для залучення уваги вони влаштували автопробіг вулицями міста, повідомило місцеве видання "Думська". За словами учасників акції, держава не здатна забезпечити лікування хворих від коронавірусу та при цьому заважає самостійно заробити на лікування.

Нагадаємо, за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, у нашій країні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року.

Українські медики, за словами міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року будуть вакциновані від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.